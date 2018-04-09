Гигантский пузырь лавы из вулкана Килауэа: архивное фото
Расположенный на Гавайях вулкан Килауэа — один из самых активных на Земле.Только в XX веке было зафиксировано по меньшей мере девять циклов извержений продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
Местные жители считают Килауэа местом обитания Пеле, гавайской богини вулканов. Некоторые лавовые образования носят ее имя: например, маленькие охлажденные капли называются «слезы Пеле», застывшие на ветру брызги напоминают «волосы Пеле», а ее «водорослями» стали пузыри лавы, лопающиеся при соприкосновении с водами океана.
В исключительных случаях — когда пузыреобразование происходит слишком медленно — появляется своеобразный холм, состоящий из отдельных симметричных потоков. В последний раз это было зафиксировано в октябре 1969 года. Снимок куполообразного фонтана высотой 20 метров опубликовала Геологическая служба США, пояснив, что «подобные симметричные лавовые фонтаны — редкость».
Извержение 1969−1974 годов на тот момент было самым продолжительным за минувшие две тысячи лет: оно продлилось 1 774 дня. Теперь этот рекорд побит: проснувшись в очередной раз 3 января 1983 года, Килауэа не засыпает до сих пор.