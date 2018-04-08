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Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде»
Редкая орхидея-вампир из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Орхидея-вампир — зловещий и прекрасный гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата» (Dracula Vampira x Masdevallia 'Golden Gate').
Эта орхидея произрастает лишь в одном месте на Земле — в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800−2200 метров. На одном соцветии образуется до 6 крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Цветовая гамма включает чёрно-пурпурный, зелёный и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками.
Посетители могут увидеть это редкое растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее «Аптекарского огорода».