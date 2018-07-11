Зеленые облака — вестники торнадо: видео
Зеленый не является нормальным цветом для облаков и туч; необычная окраска всегда вызвана посторонней причиной. Самым безобидным вариантом являются опыты климатологов. Хуже, когда в зеленый цвет облака окрашиваются после того, как пыль, смешанная с пыльцой деревьев, поднимается наверх: это означает повышенную концентрацию аллергенных веществ в воздухе. И, наконец, еще одним объяснением может быть большая насыщенность облаков водой. Поглощение красноватых солнечных лучей синей водой дает зеленый оттенок, и в этом случае неминуема сильная гроза. В некоторых частях США одновременно с зелеными облаками также приходят торнадо. Одно из наиболее разрушительных подобных явлений произошло в Мичигане в 1980 году, получив название Green Storm — «Зеленый шторм».
Охотник за штормами Пекос Хэнк (Pecos Hank) рассказывает о настолько мощных ливнях, что они выглядят как водопады. Любители экстремальных погодных явлений называют это «ядром». И если в первой половине дня оно окрашено в тот или иной оттенок синего цвета, то ближе к вечеру лучи заходящего солнца дают зеленый цвет. На землю обрушиваются огромные массивы воды, а в тех районах, для которых характерны торнадо (например, Техас, Оклахома, Канзас или Небраска), может сформироваться «внеочередной» торнадо. Поэтому зеленые облака — сигнал к тому, что эти места следует покинуть как можно скорее.
Узнайте, как возникает торнадо.