С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»
Выживать в холодном климате белым медведям позволяет особая структура шерсти: ее полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, отражая инфракрасные. Это служит отличной теплоизоляцией и делает медведя невидимым для инфракрасных камер.
Эти свойства натолкнули ученых из Чжэцзянского университета на идею создания камуфляжа, невидимого в инфракрасном свете. Материал был создан на основе шелка. Добиться нужного результата удалось после применения лиофилизации — одного из методов замораживания. Волокна стали более хрупкими, но в них появились цепочки пор, в которых сохраняется воздух.
Как и шерсть белого медведя, материал обладает повышенными теплоизолирующими качествами: между наружной и внутренней сторонами он может удерживать разницу в температуре до 4 °C. Несколько слоев материала делают изделие из него еще теплее. Кроме того, новая ткань, как и шкура белых медведей, остается невидимой для инфракрасных камер. Ученые показали это на примере кроликов, для которых сшили «плащи-невидимки».
Материалу может найтись широкое практическое применение, в первую очередь — в военной промышленности. Из него можно шить невидимую и практичную камуфляжную одежду. Правда, перед тем, как вывести материал на рынок, ученые планируют доработать технологию. Сейчас лиофилизация требует слишком много времени, делая производство медленным и нерентабельным.