  • С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»
    Фото: Евдокимов Олег
  • С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»
    Фото: Николай Гернет
  • С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»
    Фото: Сергей Урядников
Природа

С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»

Шерсть белых медведей позволила китайским ученым создать необычный материал: в инфракрасном излучении он практически невидим.
Анастасия Баринова
6 апреля 2018 в 17:27

Выживать в холодном климате белым медведям позволяет особая структура шерсти: ее полупрозрачные волоски пропускают только ультрафиолетовые лучи, отражая инфракрасные. Это служит отличной теплоизоляцией и делает медведя невидимым для инфракрасных камер.

Эти свойства натолкнули ученых из Чжэцзянского университета на идею создания камуфляжа, невидимого в инфракрасном свете. Материал был создан на основе шелка. Добиться нужного результата удалось после применения лиофилизации — одного из методов замораживания. Волокна стали более хрупкими, но в них появились цепочки пор, в которых сохраняется воздух.

Как и шерсть белого медведя, материал обладает повышенными теплоизолирующими качествами: между наружной и внутренней сторонами он может удерживать разницу в температуре до 4 °C. Несколько слоев материала делают изделие из него еще теплее. Кроме того, новая ткань, как и шкура белых медведей, остается невидимой для инфракрасных камер. Ученые показали это на примере кроликов, для которых сшили «плащи-невидимки».

  • С помощью белых медведей изобретен «плащ-невидимка»
    Фото: American Chemical Society

Материалу может найтись широкое практическое применение, в первую очередь — в военной промышленности. Из него можно шить невидимую и практичную камуфляжную одежду. Правда, перед тем, как вывести материал на рынок, ученые планируют доработать технологию. Сейчас лиофилизация требует слишком много времени, делая производство медленным и нерентабельным.

Тоже интересно

Панголины: единственные млекопитающие с чешуей

Обсудить
СМИ2
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Тоже интересно
Зеленый ленивец
Зеленый ленивец
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы