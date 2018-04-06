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Как рождается пыльная буря: видео
Пыльные бури не редкость для Техаса, но масштаб недавнего буйства природы удивил даже старожилов.
Анастасия Баринова
6 апреля 2018 в 14:28
2 апреля город Одесса в штате Техас оказался накрыт холодным фронтом, сопровождавшимся мощной пыльной бурей. Сильный ветер разнес огонь от травы, которую сжигали в сельскохозяйственных целях, на территорию площадью 60 гектаров. В больницы обратилось рекордное количество людей, жалующихся на проблемы с дыханием. Видео, снятое в режиме таймлапс, показывает, как цвет неба меняется от темно-синего до светло-коричневого. Водителям было рекомендовано проявлять осторожность и избегать зоны шторма.
В конце марта по региону пронеслась другая крупная пыльная буря в форме торнадо.
Посмотрите на необычную пыльную бурю, в эти же дни накрывшую Европу.