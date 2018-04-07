Где лучше всего поставить скворечник?
Жители крупных городов, деревень и прочих селений нередко строят скворечники летом и подкармливают птиц зимой, думая, что это поможет им выжить и воспитать потомство в безопасности.
Сооружая подобные домики и кормушки для птиц, как отмечает эколог, люди не учитывают то, что пернатые обитатели лесов и городов размещают свои гнезда не случайным образом. Они учитывают то, как дуют ветра, с какой стороны светит солнце, как выпадают осадки и множество других факторов.
Андреассон и его коллеги узнали, где лучше всего расположить скворечник, наблюдая за тем, как птенцы обычных синиц (Cyanistes caeruleus) реагировали на перегрев или недостаток тепла в их природных гнездах.
По этой причине климатические изменения сильнее и опаснее всего влияют на жизнь птенцов. К примеру, учащение дождей и отрезков экстремальной жары в южном полушарии уже привели к массовой гибели птенцов пингвинов, и, скорее всего, станут причиной полного вымирания некоторых видов этих птиц к концу столетия.
Шведские экологи проверили, как подобные процессы будут влиять на жизнь обычных синиц, живущих во всех регионах умеренного климатического пояса Земли, подкладывая в их гнезда грелки, разогревавшие их до температуры в 45−50 градусов, что выше нормы на 5−10 градусов.
Все птенцы выжили в таких условиях даже на самых уязвимых стадиях развития, на 8−12 день после выхода из яйца. Однако рост птенцов сильно замедлился, и они набрали на 10% меньше массы за первые две недели жизни, чем их сородичи из обычных гнезд.
«Мы наблюдали за синицами, однако и другие птицы будут вести себя подобным образом. Удивительно, что даже 10-дневные птенцы так хорошо справляются с избавлением от излишков тепла. Тем не менее не ставьте скворечники так, что они будут смотреть в сторону юга — лучше всего размещать их в тени», — говорит Фредрик Андреассон из университета Лунда.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Avian Biology.