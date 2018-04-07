  • Где лучше всего поставить скворечник?
    Фото: Ольга Акулинина
  • Где лучше всего поставить скворечник?
    Фото: MIKHAIL METLYAEV
Природа

Где лучше всего поставить скворечник?

Шведские орнитологи проверили, как изменение температурного режима повлияет на жизнь обычных синиц, живущих во всех регионах умеренного климатического пояса Земли. В результате стало ясно, что даже создание скворечника (благое вроде бы дело!) может выйти для птиц боком.
Популярная Механика
7 апреля 2018 в 10:19
528

Жители крупных городов, деревень и прочих селений нередко строят скворечники летом и подкармливают птиц зимой, думая, что это поможет им выжить и воспитать потомство в безопасности.

Сооружая подобные домики и кормушки для птиц, как отмечает эколог, люди не учитывают то, что пернатые обитатели лесов и городов размещают свои гнезда не случайным образом. Они учитывают то, как дуют ветра, с какой стороны светит солнце, как выпадают осадки и множество других факторов.

Андреассон и его коллеги узнали, где лучше всего расположить скворечник, наблюдая за тем, как птенцы обычных синиц (Cyanistes caeruleus) реагировали на перегрев или недостаток тепла в их природных гнездах.

Читайте также
Рыбный филин: важная птица
Рыбный филин: важная птица
Дело в том, что детеныши и птиц, и млекопитающих не могут полноценно контролировать температуру своего тела, как это могут делать взрослые особи. Поэтому внезапные изменения климата, а также продолжительные периоды жары и холода могут крайне негативно повлиять на их здоровье и даже лишить их жизни.

По этой причине климатические изменения сильнее и опаснее всего влияют на жизнь птенцов. К примеру, учащение дождей и отрезков экстремальной жары в южном полушарии уже привели к массовой гибели птенцов пингвинов, и, скорее всего, станут причиной полного вымирания некоторых видов этих птиц к концу столетия.

Шведские экологи проверили, как подобные процессы будут влиять на жизнь обычных синиц, живущих во всех регионах умеренного климатического пояса Земли, подкладывая в их гнезда грелки, разогревавшие их до температуры в 45−50 градусов, что выше нормы на 5−10 градусов.

Все птенцы выжили в таких условиях даже на самых уязвимых стадиях развития, на 8−12 день после выхода из яйца. Однако рост птенцов сильно замедлился, и они набрали на 10% меньше массы за первые две недели жизни, чем их сородичи из обычных гнезд.

«Мы наблюдали за синицами, однако и другие птицы будут вести себя подобным образом. Удивительно, что даже 10-дневные птенцы так хорошо справляются с избавлением от излишков тепла. Тем не менее не ставьте скворечники так, что они будут смотреть в сторону юга — лучше всего размещать их в тени», — говорит Фредрик Андреассон из университета Лунда.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Avian Biology.

Тоже интересно

Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии

Обсудить
СМИ2
Охотник в рукопашной схватке показал медведю, кто в лесу хозяин
Охотник в рукопашной схватке показал медведю, кто в лесу хозяин
Тоже интересно
Скопа — птица 2018 года
Скопа — птица 2018 года
«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки
«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки