Зачем осы и мухи пускают пузыри?
Общественные осы из рода Mischocyttarus отличаются необычным поведением: они умеют пускать пузыри. Застать за этим занятием их можно после дождя или росы. Специалисты поясняют, что таким образом насекомые сушат гнезда. Несмотря на то, что при постройке оса обработала свое жилище водоотталкивающей слюной, с обилием осадков эта защита не справляется. В результате оса удаляет влагу «вручную», всасывая воду ртом и затем выдавливая по капле.
Выдувать пузырьки также умеют некоторые виды мух, но делают они это по другим причинам. Биологи обратили внимание на то, что мухи могут методично выпускать и всасывать капельку жидкости. Решив, что это связано с особенностями пищеварения, ученые поставили эксперимент и начали кормить мух пищей разной консистенции. Пускание пузырьков было замечено только после употребления жидкой пищи. Это позволило предположить, что таким образом насекомые уплотняют продукт, давая лишней влаге испаряться.
Фото: Carrot Lim Choo How, участник международного фотосообщества Your Shot от National Geographic