  • Начался сезон активности клещей: чем грозит укус и как от него уберечься
    Фото: Andre Karwath/Wikipedia
  • Начался сезон активности клещей: чем грозит укус и как от него уберечься
    Фото: Scott Bauer/Wikipedia
Природа

Начался сезон активности клещей: чем грозит укус и как от него уберечься

Вместе с первым теплом начинается и сезон клещей. С 15 марта в медицинские учреждения России обратились уже 450 пострадавших от укусов этих животных. Роспотребнадзор напоминает о профилактических мерах в связи с активностью клещей.
Анастасия Баринова
5 апреля 2018 в 14:06

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека начала еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Проводится обработка территорий и другие противоэпидемические мероприятия. В сезон активности клещей опасными зонами становятся и леса, и парки, и индивидуальные садовые участки.

Инфицирование человека происходит в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща. Также вирус может содержаться в сыром молоке и приготовленных из него продуктах — например, твороге.

Клещи являются возбудителями боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций. Опаснее всего клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и нередко приводящее к инвалидности или смерти. Оно регистрируется на многих территориях России, но наиболее неблагополучными местами являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, Тверская и Ярославская области.

Избежать укуса поможет ряд профилактических мер: отправляясь на природу, необходимо обработать одежду и кожу репеллентами. Одеваться следует так, чтобы не оставалось открытых участков: рубашка должна иметь длинные рукава с резинками на запястьях, концы брюк нужно заправлять в носки и сапоги, а голову и шею защитить косынкой. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в пунктах на базах многих медицинских учреждений, однако весь прививочный курс требуется завершить за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

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