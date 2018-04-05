  • Охоту на байкальскую нерпу могут разрешить
    Фото: Дмитрий Вертешин
  • Охоту на байкальскую нерпу могут разрешить
    Фото: Дмитрий Вертешин
  • Охоту на байкальскую нерпу могут разрешить
    Фото: Сергей Пестерев
Природа

Охоту на байкальскую нерпу могут разрешить

В отношении Байкала разработано несколько новых законов. Их сторонники уверены, что нововведения не повредят уникальной экосистеме. Экологи уверены в обратном.
Анастасия Баринова
5 апреля 2018 в 13:15

В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал, отметив, что «действующие законы должны обеспечивать нормальную жизнь людей, и при этом соответствовать международным требованиям к экологии», и что «все должно быть в рамках разумного».

К настоящему времени работа над поручением завершена, и ее результаты вызвали широкий резонанс. По распоряжению правительства РФ № 507-р от 26.03.2018 водоохранная зона Байкала внутри границ прибрежных населенных пунктов сокращена до 200 метров.

Ранее, с марта 2015 года, действовали другие нормы: ширина водоохранной зоны варьировалась от 3 до 70 километров. В эти границы входили 78 населенных пунктов с численностью жителей 55,6 тыс. человек, чья хозяйственная деятельность была ограничена системой правил и запретов.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков уверяет, что сокращение зоны не нанесет никакого вреда экологии и экосистеме Байкала: «был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты… Зато за пределами водоохранной зоны появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение».

Еще одно байкальское нововведение предложил Минсельхоз РФ. Планируется снять запрет на добычу самцов, не кормящих самок нерпы и детенышей старше возраста белька. Устанавливаются новые сроки добычи нерпы: в южной части Байкала с апреля по начало таяния льдов («распаление льда»), в северной части — с 10 апреля и вплоть до таяния льда.

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