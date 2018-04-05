Охоту на байкальскую нерпу могут разрешить
В прошлом году президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал, отметив, что «действующие законы должны обеспечивать нормальную жизнь людей, и при этом соответствовать международным требованиям к экологии», и что «все должно быть в рамках разумного».
К настоящему времени работа над поручением завершена, и ее результаты вызвали широкий резонанс. По распоряжению правительства РФ № 507-р от 26.03.2018 водоохранная зона Байкала внутри границ прибрежных населенных пунктов сокращена до 200 метров.
Ранее, с марта 2015 года, действовали другие нормы: ширина водоохранной зоны варьировалась от 3 до 70 километров. В эти границы входили 78 населенных пунктов с численностью жителей 55,6 тыс. человек, чья хозяйственная деятельность была ограничена системой правил и запретов.
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков уверяет, что сокращение зоны не нанесет никакого вреда экологии и экосистеме Байкала: «был проработан научный подход, а в 200-метровой водоохранной зоне по-прежнему будут действовать запреты… Зато за пределами водоохранной зоны появится возможность строить очистные сооружения, проводить централизованное водоснабжение и водоотведение».
Еще одно байкальское нововведение предложил Минсельхоз РФ. Планируется снять запрет на добычу самцов, не кормящих самок нерпы и детенышей старше возраста белька. Устанавливаются новые сроки добычи нерпы: в южной части Байкала с апреля по начало таяния льдов («распаление льда»), в северной части — с 10 апреля и вплоть до таяния льда.
Запрещено будет добывать нерпу с использованием гладкоствольных ружей и крючковой снасти. С использованием огнестрельного оружия разрешается только добыча зверя на плаву и на плавающих льдинах.
«На сегодня численность нерпы достигает 130 тысяч голов. Когда вводился запрет, численность составляла примерно 90 тысяч. Поэтому сейчас есть возможность разрешить промышленный отлов определенного количества нерпы — экосистеме Байкала это не повредит», — считает старший научный сотрудник Байкальского филиала Госрыбцентра Андрей Варнавский.
Со своей стороны экологи напоминают, что точных данных о численности нерпы нет: «все выкладки, цифры — это примерные теоретические расчеты». Кроме того, «хищники всегда сами регулируют популяцию своего вида: природа вводит свои механизмы. Оставьте нерп в покое — они сами все урегулируют», — высказался по этому поводу председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.
Обсуждение документа продолжится до 12 апреля. Комитет Госдумы по экологии готовит запросы в Минюст и Генпрокуратуру о проверке законности этого проекта. «Если охота на нерпу начнется, ее придется брать под защиту точно так же, как дальневосточных леопардов или амурских тигров», — говорит председатель комитета Владимир Бурматов. К настоящему времени более 300 000 человек подписали соответствующую петицию.