  • Зачем мангуст притворяется мертвым: видео
    Фото: National Geographic
  • Зачем мангуст притворяется мертвым: видео
    Фото: Bernard Dupont/Wikipedia
Природа

Зачем мангуст притворяется мертвым: видео

Мангуст в африканском парке подбежал к птице-носорогу — и вдруг упал на землю, притворившись мертвым. Необычное поведение попало на видео.
Анастасия Баринова
4 апреля 2018 в 14:11

Видео было снято в одном из природных парков ЮАР. Несколько карликовых мангустов (лат. Helogale parvula) играли друг с другом — но вдруг в их поле зрения оказалась птица-носорог (лат. Bucerotidae).

Она слишком велика, чтобы стать добычей мангуста: 20-сантиметровые зверьки питаются жуками, термитами, змеями и другими мелкими представителями фауны. Все это входит и в рацион птиц-носорогов, так что их часто можно заметить рядом с мангустами.

На видео хорошо видно, как один из мангустов подбегает к «носорогу», привлекает его внимание и тут же падает замертво.

Многие животные могут притворяться мертвыми, чтобы спастись от нападения, но в данном случае жизни мангуста ничто не угрожало: птицы-носороги не нападают даже на детенышей мангустов (хотя едят позвоночных таких же размеров).

Мангусты иногда падают на спину во время шуточных потасовок друг с другом. Приглашая сородича к игре, они они могут кататься по земле и переворачиваться лапами вверх. Но желание вовлечь в игру птицу оказалось для ученых неожиданным. Узнайте, как мангусты воспитывают своих детенышей.

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