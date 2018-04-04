Зачем мангуст притворяется мертвым: видео
Видео было снято в одном из природных парков ЮАР. Несколько карликовых мангустов (лат. Helogale parvula) играли друг с другом — но вдруг в их поле зрения оказалась птица-носорог (лат. Bucerotidae).
Она слишком велика, чтобы стать добычей мангуста: 20-сантиметровые зверьки питаются жуками, термитами, змеями и другими мелкими представителями фауны. Все это входит и в рацион птиц-носорогов, так что их часто можно заметить рядом с мангустами.
На видео хорошо видно, как один из мангустов подбегает к «носорогу», привлекает его внимание и тут же падает замертво.
Многие животные могут притворяться мертвыми, чтобы спастись от нападения, но в данном случае жизни мангуста ничто не угрожало: птицы-носороги не нападают даже на детенышей мангустов (хотя едят позвоночных таких же размеров).
Мангусты иногда падают на спину во время шуточных потасовок друг с другом. Приглашая сородича к игре, они они могут кататься по земле и переворачиваться лапами вверх. Но желание вовлечь в игру птицу оказалось для ученых неожиданным. Узнайте, как мангусты воспитывают своих детенышей.