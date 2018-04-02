«Серая нога»: неизвестная болезнь жирафов
Около четырех лет назад молодой биолог Артур Мунеза (Arthur Muneza) из Университета штата Мичиган заинтересовался малоизученным недугом, которым страдали жирафы — серых образованиях на коже ног и шеи.
Собрав научную группу, Мунеза выяснил, что кожное заболевание отмечается у этих зверей по крайней мере с 1990-х годов. После этого биологи разослали запросы в зоопарки, природоохранные и научные организации. Проанализировав полученные 63 ответа, исследователи установили: 14 особей, находящиеся в самых разных уголках Земли (и на воле, и в зоопарках), страдали от неописанной ранее болезни.
Ее главные проявления — серые образования на коже ног, выделяющие кровь и гной. При этом деградация кожного покрова встречается в семи странах к югу от Сахары, а также в зоопарках по всему миру.
Чтобы установить природу заболевания (или заболеваний), ученым предстоит изучить образцы тканей жирафов.
До сих пор не установлено, как именно эта болезнь влияет на животных, однако, по статистике, их популяция продолжает сокращаться (не в последнюю очередь из-за браконьерства и сокращения ареала).
Не исключено, что этот недуг ограничивает их в поиске пищи или делает уязвимыми перед хищниками и охотниками.
Помощь ученым в их исследовании оказывает некоммерческая природоохранная организация Giraffe Conservation Foundation. Узнайте, сколько жирафов осталось на планете.