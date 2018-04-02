Африка начинает раскалываться на части: видео
На границе Африканской и Аравийской тектонических плит миллионы лет назад была сформирована Восточно-Африканская рифтовая долина. Сейчас она проявляет признаки нестабильности: в Кении образовалась трещина длиной в несколько километров. Ее глубина составляет 15 метров, ширина — 6 метров, при этом разлом продолжает расти.
Геологи давно ведут наблюдение за этим регионом. По их словам, нынешнее явление — лишь одно из множества, поскольку здесь очень много «слабых мест». Лежащий у основания долины щитовой вулкан Сусва (Suswa) продолжает вулканическую деятельность под землей, и ее участки становятся подвижными. Среди других факторов — рост сейсмической активности и проливные дожди. Все это привело к сильному разрушению литосферы. Чаще всего новые трещины заполняются вулканическим пеплом и остаются незамеченными, но в данном случае масштаб разлома оказался слишком большим. Ученые прогнозируют, что в результате этих процессов Африка неминуемо распадется на две части, хотя произойдет это лишь через 50 миллионов лет. Новый континент будет включать в себя Эфиопию, Кению, Сомали и частично Танзанию.
Геологи призывают обратить внимание на текущую ситуацию и ее последствия, однако правительства стран, находящихся в зоне риска, относятся к ситуации недостаточно ответственно. До сих пор не проведена оценка безопасности движения по местной железнодорожной линии, а разорванный проломом участок оживленной магистрали Май Махью — Нарок был на скорую руку заполнен камнями и цементом. «С помощью этого нельзя остановить геологические процессы, идущие из глубины земной коры», — говорят специалисты.
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