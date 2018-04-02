Площадь Сахары увеличилась на 10% за сто лет
Ученые из Мэрилендского университета занимались анализом сезонных циклов температур и других климатических тенденций по всей Африке за период с 1920 по 2013 годы. Довольно быстро они обратили внимание на уменьшение количества осадков в Сахеле — местности, лежащей между Сахарой и регионом Судан.
Геологическая служба США (USGS) определяет пустыни как «места, получающие менее 25 сантиметров осадков в год». Сахара с площадью около 9,4 миллиона км²является первой по величине среди жарких пустынь и третьей на планете в целом: крупнее нее только ледяные пустыни Антарктиды (14,2 миллиона квадратных километров) и Арктики (13,98 миллиона квадратных километров). Сахель — это тропическая саванна; буферная зона между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге.
В результате исследования выяснилось, что уже к 2013 году приграничные с Сахарой области и, в частности, Сахель, стали отвечать критерию «пустыня». Летом, когда количество осадков минимально, Сахара растет на 18% относительно своих прежних показателей, а зимой — на 11%. В общей сложности площадь Сахары выросла на 700 000 квадратных километров, или 10%.
Полученные результаты относятся только к Сахаре, но климатологи уверены, что эта же тенденция характерна для всех пустынных жарких регионов Земли, поскольку год от года на планете все жарче.