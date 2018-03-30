Первое свидание панд в голландском зоопарке: фото
Большие панды (лат. Ailuropoda melanoleuca) достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 8 лет. Брачный период идет в промежутке с марта по май в течение 15−25 дней, при этом возможность зачатия у самок выпадает лишь на 2−3 дня. Даже если ей удается вовремя найти самца, спаривание не обязательно заканчивается беременностью. Если же все проходит удачно и самка беременеет, то в результате на свет появляется только один малыш (если рождается двойня, второй умирает).
В сочетании с остальными факторами, такими как браконьерство и уничтожение среды обитания, мировая популяция панд остается крайне малочисленной. По последним данным, во всем мире насчитывается около 2060 бамбуковых медведей; их вид относится к уязвимым.
Для того, чтобы панды продолжали свой род в условиях неволи, специалисты прибегают к различным хитростям: известны случаи, когда биологи предлагали им китайские травы, виагру, игрушки из секс-шопа и видеозаписи совокупляющихся панд. Также одним из важнейших аспектов является наличие симпатии между разнополыми пандами: в противном случае их встреча обернется агрессией.
В зоопарке Ouwehands Dierenpark Rhenen неподалеку от голландского города Утрехт бамбуковых медведей не только заранее знакомят, но и тренируют на выносливость. Здесь в отдельных корпусах живут самец Син Я (Xing Ya) и самка У Вэнь (Wu Wen); каждому из животных по 5,5 лет. До нынешней весны их пути не пересекались. Теперь специалисты решили, что пандам пора размножаться, и организовали для них первые встречи.
Оставаясь в разных вольерах, панды могут общаться через решетку, привыкая к запаху друг друга. У Вэнь уже фертильна — об этом говорят результаты регулярных анализов. Син Я немного молод для того, чтобы стать отцом, однако запах здоровой самки может пробудить его инстинкты.
28 марта первое свидание панд прошло успешно: У Вэнь проявила к новому другу интерес, а тот попытался до нее дотронуться. Биологи поясняют, что пока говорить о полном успехе рано, но начало уже обнадеживающее.
Узнайте о том, насколько для панд важна обоюдная симпатия.