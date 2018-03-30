Необыкновенно крупный лесной кот попал на видео: видео
Необычно крупный лесной кот (лат. Felis silvestris) получил свое прозвание по лесу Клэшиндаррок (Clashindarroch) — там, где его засекла камера. Съемка велась в рамках программы по сохранению лесных котов Wildcat Haven.
В Шотландии живет около 35 лесных котов, из них 10−15 в Клэшиндарроке. В регионах, где они встречаются, расставлены фотоловушки, реагирующие на движение. По словам одного из сотрудников природоохранной организации, за время мониторинга было снято 15 лесных котов, но такой гигантский не попадался еще ни разу. Его длина вместе с хвостом оценивается в 120 см.
«Это не домашняя кошка — и, уж конечно, вам бы не захотелось подержать его у себя на коленях», — говорит Кев Бэлл, один из сотрудников проекта Wildcat Haven.
Лесной (европейский или дикий) кот — животное длиной 45−80 см. Его рост обычно достигает 35 см, а масса — от 3 до 8 кг. Домашняя кошка в среднем вырастает до 60 см, и еще до 35 см приходится на хвост. Шотландские экологи поясняют, что лесные коты — одни из самых редких животных в мире. При этом они — важное звено в мире природы: они помогают сдерживать рост популяции крыс и кроликов, которые наносят ущерб человеку. Узнайте о лесных кошках Германии.