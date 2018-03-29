  • Что делать, если в машину запрыгнул гепард: видео
    Фото: KOMO News/Facebook
  • Что делать, если в машину запрыгнул гепард: видео
    Фото: KOMO News/Facebook
Природа

Что делать, если в машину запрыгнул гепард: видео

Гепарды редко нападают на людей, но на сафари можно оказаться рядом с хищником ближе, чем планировалось. Недавно молодые любопытные гепарды запрыгнули к туристам в машину, что могло обернуться трагедией.
Анастасия Баринова
29 марта 2018 в 17:48
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В начале марта участники сафари по африканскому парку Серенгети любовались группой гепардов: у дороги резвились три молодых хищника, предположительно, братья. Заметив автомобиль, один из гепардов запрыгнул прямо на капот. Продолжать движение было нельзя: это испугало бы зверей и могло спровоцировать на проявление агрессии. Поэтому люди просто замерли в ожидании развития событий.
Вслед за первым гепардом в машину прыгнул его брат. Через открытые окна он проник в салон и принялся обнюхивать сиденья — к счастью, пустые.

Впоследствии один из туристов, Бриттон Хейес (Britton Hayes) из Сиэтла, рассказал, что очень благодарен гиду, державшему ситуацию под контролем. Он помог всем сохранять спокойствие и вовремя порекомендовал не встречаться с гепардом взглядом, поскольку это могло быть истолковано хищником как вызов.

«Это был один из самых сложных моментов моей жизни: бояться и притом не показывать этого. Гепард мог бы отреагировать на страх и принять нас за добычу», — сказал Хейес.

Люди справились с задачей: «скучные» неподвижные объекты не заинтересовали юного гепарда, и он покинул автомобиль. «Я был напуган до смерти, но никогда не чувствовал себя более живым», — добавляет участник необычного сафари.

Познакомьтесь с тактикой охоты гепардов.

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