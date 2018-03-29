Что делать, если в машину запрыгнул гепард: видео
В начале марта участники сафари по африканскому парку Серенгети любовались группой гепардов: у дороги резвились три молодых хищника, предположительно, братья. Заметив автомобиль, один из гепардов запрыгнул прямо на капот. Продолжать движение было нельзя: это испугало бы зверей и могло спровоцировать на проявление агрессии. Поэтому люди просто замерли в ожидании развития событий.
Вслед за первым гепардом в машину прыгнул его брат. Через открытые окна он проник в салон и принялся обнюхивать сиденья — к счастью, пустые.
Впоследствии один из туристов, Бриттон Хейес (Britton Hayes) из Сиэтла, рассказал, что очень благодарен гиду, державшему ситуацию под контролем. Он помог всем сохранять спокойствие и вовремя порекомендовал не встречаться с гепардом взглядом, поскольку это могло быть истолковано хищником как вызов.
«Это был один из самых сложных моментов моей жизни: бояться и притом не показывать этого. Гепард мог бы отреагировать на страх и принять нас за добычу», — сказал Хейес.
Люди справились с задачей: «скучные» неподвижные объекты не заинтересовали юного гепарда, и он покинул автомобиль. «Я был напуган до смерти, но никогда не чувствовал себя более живым», — добавляет участник необычного сафари.
Познакомьтесь с тактикой охоты гепардов.