Не для слабонервных: как звучит брачный зов канадских рысей
Канадская рысь (лат. Lynx canadensis), как и ее европейские сородичи (лат. Lynx lynx), спаривается раз в году: половая активность у самок происходит только в течение нескольких дней с марта по май. Сигнализируя о готовности, самка метит территорию своими выделениями и ожидает самца. За час происходит около шести актов с одним партнером, после чего, как правило, наступает беременность и брачные игры для самки прекращаются. Самцы в брачный период стараются оплодотворить как можно больше самок, и за их внимание им приходится вести борьбу. Это не только физические схватки, но и устрашающие голосовые поединки. Одно из таких вокальных сражений сняли на видео зоологи в заповеднике Британской Колумбии.
Как поясняют авторы видео, неподалеку находилась третья рысь, не попавшая в кадр — предположительно, самка, ждущая победителя.
В брачный период рыси используют вокализацию по максимуму: это не только визги и крики, но и призывные стоны. После того, как самка будет оплодотворена, ей предстоит вынашивать потомство около 74 дней. В помете обычно от одного до четырех котят весом от 175 до 235 г (количество зависит от обилия пищи на территории, где живет мать). В возрасте от семи до девяти месяцев рысята уже умеют охотиться, а к двум годам достигают максимального размера.
Послушайте, как рыси ведут между собою «переговоры».