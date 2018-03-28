Как покорить гору за один шаг
Горы бывают разными. Высокими, например, считаются те, которые достигают двух километров (с абсолютной высотой — больше трех). Для средних гор эти показатели равны 0,8−2 км и 1−3 км соответственно. Самые низкие горы имеют относительную высоту 500—800 м и абсолютную до 1000 м.
Некоторые страны устанавливают свои ограничения. Так, в Великобритании горой называют возвышенность не ниже 600 м, а в США — по крайней мере 300 м.
Рекорд минимального размера принадлежит Китаю: здесь в провинции Шаньдун находится гора Цзин высотой 60 см. Ее максимальная ширина составляет 124 см.
Она выглядит как обычный крупный валун посреди поля. На протяжении веков люди хотели убрать его, но сколько они ни копали вглубь — основания так и не находили. Последняя попытка была предпринята в 1958 году с использованием современной техники, и она также оказалась неудачной.
Так было решено признать камень полноценной горой, тем более, что это — высочайшая точка всей провинции, лежащая на высоте 48 м над уровнем моря.
Местным жителям эти доказательства не нужны: они имеют свое объяснение карликовым размерам Цзин. Согласно преданиям, в древности на нее справила нужду женщина, и возвышенность перестала расти.
Официально самой маленькой горой в мире считается 43-метровая Wycheproof в Австралии. Она ниже китайской вершины, зато ее высота над уровнем моря — целых 148 см! Узнайте о самой высокой горе в США и истории ее имени.