Медведицы стали больше заботиться о медвежатах
В 1930-х годах на территории Швеции обитало всего около 130 бурых медведей, но после реализации ряда защитных мер их численность восстановилась и даже стала угрожающе расти. В 1993 году на медведей была разрешена охота. Исключение составляли самки с малышами — они оставались под охраной закона. Меры, призванные сдерживать рост популяции, себя не оправдали: к 2013 году в Швеции жило уже 2800 медведей — в несколько раз больше, чем прогнозировалось.
Международная группа ученых, занимавшаяся изучением этих животных на протяжении двух десятилетий, смогла объяснить причины. По их мнению, это связано с более поздним отделением детенышей от матери. Бурые медведи достигают половой зрелости к трем годам, но расти продолжают до 10−11 лет. Самки приносят потомство раз в 2−4 года. Лактация длится около четырех месяцев, и к этому времени медвежата уже имеют полный набор молочных зубов и активно едят ягоды, зелень и насекомых. Детенышей воспитывает только самка, при этом вместе с новорожденными рядом с ней может оставаться и прошлогодний малыш.
Исследуя этот аспект жизни бурых медведей, биологи обнаружили две модели взросления медвежат. Они могут отделяться от матери сравнительно быстро — в полтора года, либо же жить под ее попечением до трех лет. При этом «короткий» период заботы медведицы преимущественно выбирали до 1995 года. После этого число матерей, оставляющих при себе медвежат на 2,5 года, начало стабильно расти (7% к 2005 году). А к 2015 году продолжительный уход практиковался уже в 36,3% случаев.
Зоологи связывают это с изменениями правил охоты: обнаружив, что им ничто не угрожает лишь в составе семейной группы, медведицы стали максимально задерживаться в этом статусе. Он дает шанс на выживание и им самим, и их детям. Прежние модели материнства, основанные на ранней самостоятельности потомства, делают медвежат уязвимыми и со стороны охотников, и со стороны взрослых медведей. Результаты исследования показывают, что человек может оказать влияние на репродуктивную тактику животных, выработанную эволюционно.
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