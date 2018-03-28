Природа

Удивительный кадр: в ЮАР сфотографировали белого львенка

В одном из южноафриканских природных парков впервые был замечен львенок белого цвета. Таких же взрослых львов здесь еще не видели.
Анастасия Баринова
28 марта 2018 в 16:32
  • Удивительный кадр: в ЮАР сфотографировали белого львенка
    Фото: Daryl Dell/Andbeyond.com

На территории Африки существует множество природоохранных зон. В ЮАР, рядом со знаменитым Национальным парком Крюгера, находится частный заповедник Ngala Private Game Reserve, где также можно встретить редких африканских животных.

В начале марта туристическая группа любовалась львом, спящим на берегу реки, как вдруг из кустов донесся писк. Экскурсовод подошел чуть ближе и увидел львицу, кормящую двухнедельного львенка. Затем мать взяла малыша в пасть и перенесла в сторону.

Представители парка сообщили, что прежде белые львы здесь не попадались. Не исключено, что время от времени особи с подобным генетическим отклонением — альбинизмом или лейкизмом — появляются на свет, но в дикой природе им выжить очень сложно. Даже среди нормально окрашенных львов смертность в первый год составляет 50%, а яркий малыш особенно уязвим. Желто-коричневая окраска льва выработалась эволюционно, она помогает ему сливаться с окружающим пейзажем. Яркая шкура, напротив, привлекает внимание, и даже если львенку удастся избежать опасностей в детстве, во взрослом возрасте ему будет трудно добывать пищу: любая потенциальная жертва заметит его задолго до приближения.

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