Удивительный кадр: в ЮАР сфотографировали белого львенка
На территории Африки существует множество природоохранных зон. В ЮАР, рядом со знаменитым Национальным парком Крюгера, находится частный заповедник Ngala Private Game Reserve, где также можно встретить редких африканских животных.
В начале марта туристическая группа любовалась львом, спящим на берегу реки, как вдруг из кустов донесся писк. Экскурсовод подошел чуть ближе и увидел львицу, кормящую двухнедельного львенка. Затем мать взяла малыша в пасть и перенесла в сторону.
Представители парка сообщили, что прежде белые львы здесь не попадались. Не исключено, что время от времени особи с подобным генетическим отклонением — альбинизмом или лейкизмом — появляются на свет, но в дикой природе им выжить очень сложно. Даже среди нормально окрашенных львов смертность в первый год составляет 50%, а яркий малыш особенно уязвим. Желто-коричневая окраска льва выработалась эволюционно, она помогает ему сливаться с окружающим пейзажем. Яркая шкура, напротив, привлекает внимание, и даже если львенку удастся избежать опасностей в детстве, во взрослом возрасте ему будет трудно добывать пищу: любая потенциальная жертва заметит его задолго до приближения.
В зоопарках белые львы ведут беззаботный образ жизни и могут прожить долго, но генетическая мутация, которой обусловлен цвет их шкуры, оказала влияние и на репродуктивную функцию. Несколько лет назад в одном из итальянских парков ставился эксперимент по разведению белых львов. Почти все 19 беременностей закончились неудачно: четыре львенка родились мертвыми, еще 13 не пережили первый месяц, притом у шестерых из этого числа были найдены аномалии развития черепа. Только один малыш прожил сравнительно долго, но при этом он страдал от физических и неврологических заболеваний.
Таким образом, здоровые белые львы могут продолжать свое существование лишь в одном случае: они должны быть рождены от обычных родителей, у которых есть рецессивный ген, вызывающий недостаток меланоцитов или клеток, образующих пигмент.
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