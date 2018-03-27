Ни рыбы, ни мяса: новые данные о состоянии экосистем планеты
Эксперты из международной программы по изучению биоразнообразия планеты подготовили для ООН новый доклад, посвященный состоянию экосистем Европы, Америки, Африки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Анализ проводился 550 экспертами из сотни стран и занял три года.
Согласно прогнозам, основанным на текущих тенденциях, в Африке к 2100 году будет потеряно более половины видов птиц и до 30% видов млекопитающих. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и Азии к 2048 году будет полностью исчерпан ресурс промысловой рыбы. И хотя за последние 25 лет в регионе на 14% увеличился объем водных заповедников, около 90% кораллов все равно погибнут: они не могут противостоять изменениям климата.
В Европейском союзе около 40% видов животных уменьшили численность своей популяции, что объясняется исчезновением среды обитания. 66% природных территорий признаны экспертами «неблагоприятной средой» для представителей фауны. В Северной и Южной Америке объем возобновляемых пресноводных ресурсов сократился на 50% по сравнению с 1960-ми годами. Здесь стало меньше рыбы, а также зверей и птиц, чья жизнь связана с водоемами.
Пока глобальное потепление высушивает водоемы и леса, человек наносит природе вред с другой стороны. Промышленность загрязняет почву, воду и воздух, а рост численности населения планеты приводит к необходимости производить больше пищи, что приводит к обезлесиванию. Наконец, весомую лепту в уничтожение животных вносят браконьеры.