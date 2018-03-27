Отважная белка сражается со змеей: видео
Начало битвы между белкой и змеей в кадр не попало, но автор видео сообщил о том, что рептилия забралась в беличье гнездо и собиралась утащить детеныша. Отважная мать смогла не только сбросить змею на землю, но и продолжила там сражение, чтобы прогнать ее как можно дальше. В неволе белки (лат. Sciurus) могут жить около 10 лет, но в дикой природе крайне редко перешагивают даже пятилетний порог. У них слишком много конкурентов за пищу, а естественные враги опасны и сильны. Помимо змей, на белок охотятся лисицы, волки, куницы, кошки, рыси и многочисленные птицы.
Для каждой опасности у белки своя стратегия. Укрываясь от птиц, зверьки бегают вниз и вверх по дерево по спирали, а чтобы ускользнуть от куниц, которые сами могут лазать по деревьям, белки перебираются на самые тонкие ветви и совершают прыжки на расстояние до 15 метров. В результате здоровую белку поймать непросто, и животным-охотникам достаются ослабленные особи или детеныши. Но в случае, если мать оказывается в момент нападения вблизи гнезда, может развернуться сцена, подобная показанной на видео.
Узнайте, как белки готовятся к зиме.