Частота погодных катаклизмов за 36 лет увеличилась минимум в два раза
Научный консультативный совет европейских академий (EASAC) опубликовал результаты исследования экстремальных погодных явлений в Европе. EASAC объединяет ведущих специалистов из 27 национальных академий наук в Европейском союзе, Норвегии и Швейцарии. Доклад подготовлен на основе статистики, спутниковых снимков, океанографического мониторинга и множества других данных с 1980 по 2016 годы.
Ученые пришли к выводу, что за этот период число наводнений и прочих гидрологических событий выросло в четыре раза. Экстремальные температуры (как слишком высокие, так и слишком низкие), а также мощные штормовые явления теперь происходят в два раза чаще, чем в конце XX века. Параллельно увеличилось количество землетрясений и извержений вулканов, хоть и не столь заметно.
EASAC призывает ООН и мировое сообщество учитывать эти данные. Необратимые изменение климата обязывают оценить готовность инфраструктуры и пересмотреть принципы работы социальных систем. Адаптация к новым условиям и смягчение последствий должны стать одним из важнейших приоритетов каждой страны. Эти меры необходимо рассматривать одновременно с мерами по борьбе с изменением климата.
Погодные аномалии происходят не только на территории ЕС, но и в других странах мира, включая Россию.