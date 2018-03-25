Спаривание удильщиков впервые снято на видео
Удильщики — это род лучеперых рыб семейства удильщиковых отряда удильщикообразных, которые обитают на большой глубине. Особенность этих животных не только в их внешности, но и способе образовывать пары. На большой глубине — непроглядная тьма, поэтому карлики-самцы вгрызаются в крупных партнерш, чтобы не потерять их, и остаются в таком положении навсегда. Со временем кожа самца и самки срастается, кровеносные сосуды соединяются, образуя единый кровоток. Когда икра самки созревает, она подает сигнал самцу, и он выделяет сперму.
Недавно исследователям удалось снять на видео процесс спаривания удильщиков.
Видео было снято на глубине 800 метров неподалеку от острова Сан-Жоржи, входящего в Азорский архипелаг. Уникальную в своем роде съемку провели Кирстен и Хоаким Якобсены, супружеская пара, занимающаяся глубоководными исследования. Они показали свои видеозаписи Теду Питчу (Ted Pietsch), ученому из Вашингтонского университета в Сиэтле, и он определил, что на видео попала самка удильщика вида Caulophryne jordani.
Как и у других представителей, на макушке у нее находится «удочка» с биолюминесцентной приманкой. Но исследователи также обратили внимание на то, что и лучи анального и спинного плавников у рыбы также светятся. Пока остается неизвестным, связано ли это свечение с биолюминесценцией или же лучи просто отражали свет подводного аппарата, в котором находились исследователи.
На видео можно отчетливо увидеть и крохотного самца, который впился в тело своей партнерши. О таком сексуальном паразитизме ученым было известно и до появления этого видео: они находили мертвые тела самцов, сцепленные с мертвыми телами самок. Но наблюдать в дикой природе весь процесс ранее не удавалось.