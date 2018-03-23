Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?
Средиземноморский циклон стал причиной пыльной бури на севере Африки, а затем поднятая в воздух песчаная взвесь пересекла Средиземное море и достигла юга России.
Как пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, цветные осадки здесь время от времени случаются. Сильный ветер может приносить пыль и из Сахары, и из Средней Азии, и даже из степных районов юга Европейской России в периоды, когда снег уже сошел, но почва еще не покрылась травой. А на юг Сибири и Дальнего Востока пыль и песок иногда выносятся из Средней Азии, Монголии или Китая.
В горах Красной Поляны такое явление происходит приблизительно раз в пять лет. В этом году концентрация пыли очень высока: люди жалуются не только на плохое скольжение по трассам или испачканные автомобили, но и ощущают песок во рту. Вместе с тем, превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается.
Специалисты подчеркивают, что явление не представляет угрозы жителям и гостям региона.
Посмотрите, как выглядят пыльные бури из космоса.