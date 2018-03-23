  • Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?
    Фото: sochi_/Instagram
  • Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?
    Фото: travel_vorobey/Instagram
  • Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?
    Фото: madjentariva/Instagram
  • Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?
    Фото: other_guide/Instagram
Природа

Оранжевый снег на курортах Сочи: в чем причина?

В Сочи, Краснодаре, Горячем Ключе и населенных пунктах в Апшеронском районе прошли «разноцветные осадки»: оттенки дождя и снега варьировались от светло-желтого до бурого. В результате пейзажи стали похожи на пустынные.
Анастасия Баринова
23 марта 2018 в 18:38

Средиземноморский циклон стал причиной пыльной бури на севере Африки, а затем поднятая в воздух песчаная взвесь пересекла Средиземное море и достигла юга России.


Как пояснил руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, цветные осадки здесь время от времени случаются. Сильный ветер может приносить пыль и из Сахары, и из Средней Азии, и даже из степных районов юга Европейской России в периоды, когда снег уже сошел, но почва еще не покрылась травой. А на юг Сибири и Дальнего Востока пыль и песок иногда выносятся из Средней Азии, Монголии или Китая.

В горах Красной Поляны такое явление происходит приблизительно раз в пять лет. В этом году концентрация пыли очень высока: люди жалуются не только на плохое скольжение по трассам или испачканные автомобили, но и ощущают песок во рту. Вместе с тем, превышения предельно допустимых концентраций не наблюдается.


Специалисты подчеркивают, что явление не представляет угрозы жителям и гостям региона.

Посмотрите, как выглядят пыльные бури из космоса.

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