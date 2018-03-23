Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
23 марта на пляже в заливе Хэмелин люди заметили сотни короткоплавниковых гринд (лат. Globicephala macrorhynchus). Все они выбросились на сушу ночью, и к утру большинство из них уже погибло.
Причина трагедии не известна, но экологи напоминают, что в 2009 году здесь было найдено более 80 дельфинов, а год назад более 400 дельфинов-гринд выбросились на берег Новой Зеландии и практически сразу погибли.
Сейчас вся береговая полоса закрыта для купания: власти предупреждают, что обилие мертвых животных привлечет в акваторию акул. Одновременно на побережье ведется масштабная спасательная операция.
Специалисты собирают для анализа образцы тканей умерших животных. Представители природоохранного ведомства при помощи подъемных кранов удаляют с береговой линии мертвых гринд, которые весят до 3 тонн. И, наконец, множество волонтеров пытается спасти 15 еще живых дельфинов: если они смогут дождаться времени прилива, у них есть шанс. Люди покрывают их тканью и часто поливают водой: это поможет животным избежать перегрева.
More than 100 volunteers are helping Parks and Wildlife Service staff with the care and rescue of the remaining 10 surviving short-finned pilot whales at Hamelin Bay. Staff are hoping to move the live whales into deeper water by 4pm this afternoon. Photo @abcperth pic.twitter.com/MFp8SvOhSN
— Parks and Wildlife (@WAParksWildlife) 23 марта 2018 г.
«Сила выживших особей, ветер и другие погодные условия покажут, сможем ли мы вернуть их в море», — поясняют экологи.