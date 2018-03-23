  • Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
    Фото: Parks and Wildlife/Twitter
  • Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
    Фото: Parks and Wildlife/Twitter
  • Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
    Фото: Parks and Wildlife/Twitter
  • Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
    Фото: gwn7_news/Instagram
  • Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео
    Фото: Parks and Wildlife/Twitter
Природа

Массовая гибель дельфинов-гринд в Австралии: видео

Не менее 150 дельфинов-гринд выбросились на юго-западный берег Австралии. Живыми найдено только 15.
Анастасия Баринова
23 марта 2018 в 17:31
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23 марта на пляже в заливе Хэмелин люди заметили сотни короткоплавниковых гринд (лат. Globicephala macrorhynchus). Все они выбросились на сушу ночью, и к утру большинство из них уже погибло.

Причина трагедии не известна, но экологи напоминают, что в 2009 году здесь было найдено более 80 дельфинов, а год назад более 400 дельфинов-гринд выбросились на берег Новой Зеландии и практически сразу погибли.

Сейчас вся береговая полоса закрыта для купания: власти предупреждают, что обилие мертвых животных привлечет в акваторию акул. Одновременно на побережье ведется масштабная спасательная операция.


Специалисты собирают для анализа образцы тканей умерших животных. Представители природоохранного ведомства при помощи подъемных кранов удаляют с береговой линии мертвых гринд, которые весят до 3 тонн. И, наконец, множество волонтеров пытается спасти 15 еще живых дельфинов: если они смогут дождаться времени прилива, у них есть шанс. Люди покрывают их тканью и часто поливают водой: это поможет животным избежать перегрева.


«Сила выживших особей, ветер и другие погодные условия покажут, сможем ли мы вернуть их в море», — поясняют экологи.

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