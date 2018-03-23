Природа

Наступила весна: в Московском зоопарке разбудили тушканчиков

20 марта официально наступила весна — правда, пока что только астрономическая. Но для многих животных пришло время выходить из зимней спячки.
Московский зоопарк
23 марта 2018 в 13:21
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  • Наступила весна: в Московском зоопарке разбудили тушканчиков
    Фото: Московский зоопарк

Весеннее равноденствие в этом году выпало на 20 марта: в 19 часов 15 минут по московскому времени в Северном полушарии официально началась весна. Теперь световой день будет более продолжительным, и, по прогнозам зоологов, в скором времени из зимнего сна начнут выходить медведи, сурки, еноты и енотовидные собаки, бурундуки и сони.

Уже сейчас сотрудники зоопарка стали выводить из сна тушканчиков, двух особей (самца и самку) можно увидеть на экспозиции в павильоне «Ночной мир». Эти грызуны обладают крепким сном. Зимой они беспробудно спят, свернувшись в шар, и, не просыпаясь, переползают на место с оптимальной температурой. Задолго до начала холодов сотрудники зоопарка помогают тушканчикам подготовиться к спячке: снижают температуру в помещении, дают меньше сочных кормов и больше жирных семян, следят за динамикой набора веса и за общим самочувствием. После того, как зверек готов ко сну, его в специальном боксе помещают в холодильник. В течение зимы их регулярно проверяют и взвешивают, а когда вес животного опускается до летних значений, их аккуратно будят.

«Выход из спячки — удивительный и в то же время достаточно непростой процесс. У каждого животного он проходит по-своему. Так, например, у сурков, которые спят группой, первым выходит из спячки один из самцов. Он вылезает из теплого домика на поверхность, чтобы проверить, наступила ли весна, нет ли опасности и выросла ли трава, которую сурки употребляют в качестве корма. Сейчас наши сурки еще спят, однако в ближайшие несколько недель мы ожидаем их пробуждения», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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