  • Мусорное пятно в Тихом океане оказалось больше, чем считали ученые
    Фото: Kevin Krejci/Flickr.com
  • Мусорное пятно в Тихом океане оказалось больше, чем считали ученые
    Фото: U.S. Fish and Wildlife Service
  • Мусорное пятно в Тихом океане оказалось больше, чем считали ученые
    Фото: Wikipedia
Природа

Мусорное пятно в Тихом океане оказалось больше, чем считали ученые

Концентрация пластика в Тихом океане растет рекордно высокими темпами. «Восточный мусорный континент» уже в четыре раза больше Японии.
Анастасия Баринова
23 марта 2018 в 14:50
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Воды Северо-тихоокеанской системы течений приносят пластиковый мусор и другие отходы на участок между 135°—155° западной долготы и 35°—42° северной широты.

Открыв «Мусорный континент» в 1988 году, ученые ежегодно фиксируют его рост. Правда, точные цифры до сих пор назвать не удавалось из-за сложностей подсчета мелких фрагментов. Приблизительные оценки площади варьируются от 700 тыс. до 1,5 млн км² и более (от 0,41% до 0,81% общей площади Тихого Океана).

  • Мусорное пятно в Тихом океане оказалось больше, чем считали ученые
    Фото: The Ocean Cleanup Foundation
Новую оценку размеров мусорного пятна в Тихом океане провели ученые из организации The Ocean Cleanup Foundation, отправившись в экспедицию на океанское пространство от Калифорнии до Гавайских островов.

Для визуальных наблюдений использовался военно-транспортный самолет, а пробы воды отбирались с борта 18 траулеров.

Итоги оказались ужасающими. Мусорное пятно увеличивается быстрее, чем считалось ранее: накопление микрочастиц пластика ускоряется экспоненциально.

Если в конце XX века содержание мусора в воде оценивалось в 400 г/км², то к 2015 г. его было уже 1230 г/км². Количество мелких частиц оценивается более чем в триллион, а на крупные приходится 93% общей массы. «Крупными» считаются фрагменты размерами более 5 см, и в этом числе — рыболовные сети, детские игрушки и даже сиденья от унитазов. В общей сложности эта токсичная для океана масса составляет не менее 79 млн тонн.

Вся эта масса пластиковых отходов так широко рассеяна в толще воды, что внешне «мусорный континент» (вопреки своему названию) не напоминает сушу.

Редакция «National Geographic Россия» призывает не выкидывать пластик, а отправлять на переработку. Ближайшие к вам пункты приема можно найти, например, на этой карте.

Узнайте, какой вред пластик представляет для всех живых организмов на Земле.

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