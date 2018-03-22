Останки неизвестного животного на пляже в США: видео
Американец Джефф Уоррен (Jeff Warren) и его сын, отдыхавшие в морском заповеднике Wolf Island National Wildlife Refuge штата Джорджия, нашли на берегу тушу необычного морского существа с длинной шеей и крохотной головой. Чайки, терзавшие тело, улетели при приближении людей. Сняв короткое видеодоказательство, туристы сравнили останки с доисторическим плезиозавром или же подводным чудовищем Алтамаха-ха, которое, согласно местным легендам, населяет водоемы Джорджии.
Биологи узнали о «появлении» загадочного обитателя глубин только после того, как видео широко разошлось по интернету. Прибыв на место, они не нашли ни следа, и это заставило усомниться в подлинности находки. Многие специалисты считают, что туристы просто разыграли общественность, создав правдоподобный муляж Алтамаха-ха.
«Он выглядит скопированным с иллюстрации соответствующей статьи на Wikipedia», — говорит один из биологов. Даже те, кто склонен поверить видеодоказательству, напоминают, что нередко за плезиозавров принимают разлагающиеся тела акул — в данном случае наибольшее сходство имеет плащеносная акула (лат. Chlamydoselachus anguineus).
Не исключено, что рыбы и стали прототипом легенд об Алтамаха-ха. По мнению ученых, за это мифологическое существо люди принимают самого обычного миссисипского панцирника — рыб торпедообразной формы, широко распространенных в Северной и Центральной Америке. У них развитые челюсти с острыми зубами образуют «клюв», а тело заключено в броню из прочной чешуи.