  • Косатки убили детеныша: первый задокументированный случай
    Фото: Nature Scientific Reports
  • Косатки убили детеныша: первый задокументированный случай
    Рыбоядные косатки из Авачинского залива на Камчатке Фото: Михаил Коростелев
Природа

Косатки убили детеныша: первый задокументированный случай

Косатки находятся на вершине пищевой цепочки, но не лишены врагов. Иногда их противниками могут стать их же сородичи.
Анастасия Баринова
21 марта 2018 в 21:20
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Косатки — чрезвычайно социальные существа: они образуют семьи, а те объединяются в целые кланы. Mолодые особи перенимают опыт самки-матриарха. Впрочем, косатки могут проявлять агрессию к представителям своего вида.

Случай, впервые описанный в Nature, произошел 2 декабря 2016 года в проливе Джонстона, что на западе Канады.

В тот день ученые наблюдали за животными из двух неродственных семей: к одной принадлежала 46-летняя, уже не способная к размножению самка T068 и ее взрослый сын, к другой — молодая 28-летняя самка T046B1 с новорожденным детенышем.

Животные перемещались на запад, в сторону океана, со скоростью 11−17 км/ч, причем пара косаток из первой семьи следовала за семейством с детенышем.

Через 3 часа группы животных поравнялись. Ученые, находившиеся в катере неподалеку, заметили, что детеныш не выныривает рядом с матерью, чтобы сделать очередной вдох. Почти сразу после этого мимо их лодки проплыл самец из семьи T068, зажавший в пасти детеныша.

Молодая самка преследовала его, в то время как старая самка T068 держалась между ними. Все же T046B1 удалось сделать выпад в сторону самца, схватившего ее детеныша; ученые заметили брызги воды и крови, поднявшиеся над водой.

Все это сопровождалось криками, которые резонировали в корпусе катера.

  • Косатки убили детеныша: первый задокументированный случай
    Фото: Robert Pittman/NOAA

(A) Самец держит детеныша в зубах. На боку самца отчетливо видны свежие следы зубов.

(B) Самка T068 на поверхности, хвост детеныша виден из края пасти.

(C) Самец на поверхности, кончик хвоста детеныша виднеется над водой.

(D) Самка T068 «лицом к лицу» с детенышем примерно после 215 минут после его гибели.

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