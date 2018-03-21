Косатки убили детеныша: первый задокументированный случай
Косатки — чрезвычайно социальные существа: они образуют семьи, а те объединяются в целые кланы. Mолодые особи перенимают опыт самки-матриарха. Впрочем, косатки могут проявлять агрессию к представителям своего вида.
Случай, впервые описанный в Nature, произошел 2 декабря 2016 года в проливе Джонстона, что на западе Канады.
В тот день ученые наблюдали за животными из двух неродственных семей: к одной принадлежала 46-летняя, уже не способная к размножению самка T068 и ее взрослый сын, к другой — молодая 28-летняя самка T046B1 с новорожденным детенышем.
Животные перемещались на запад, в сторону океана, со скоростью 11−17 км/ч, причем пара косаток из первой семьи следовала за семейством с детенышем.
Через 3 часа группы животных поравнялись. Ученые, находившиеся в катере неподалеку, заметили, что детеныш не выныривает рядом с матерью, чтобы сделать очередной вдох. Почти сразу после этого мимо их лодки проплыл самец из семьи T068, зажавший в пасти детеныша.
Молодая самка преследовала его, в то время как старая самка T068 держалась между ними. Все же T046B1 удалось сделать выпад в сторону самца, схватившего ее детеныша; ученые заметили брызги воды и крови, поднявшиеся над водой.
Все это сопровождалось криками, которые резонировали в корпусе катера.
(A) Самец держит детеныша в зубах. На боку самца отчетливо видны свежие следы зубов.
(B) Самка T068 на поверхности, хвост детеныша виден из края пасти.
(C) Самец на поверхности, кончик хвоста детеныша виднеется над водой.
(D) Самка T068 «лицом к лицу» с детенышем примерно после 215 минут после его гибели.
Уже через 20 минут самец и его мать — старая самка направились дальше на запад, передавая друг другу тело детеныша. На их телах — в частности, голове самки и боках самца — ученые заметили следы зубов, но на тушке мертвого детеныша повреждений заметно не было.
Не было и признаков кормления — в частности, чаек, которых обычно привлекает добыча косаток. Таким образом, говорить о случае каннибализма нельзя, несмотря на то, что обе семьи косаток относятся к плотоядному типу.
Как поясняет Татьяна Ивкович, морской биолог из проекта FEROP, инфантицид, то есть убийство детей, распространен среди млекопитающих (не исключая и людей). В дикой природе это явление может быть связано с половым отбором: самцы убивают чужих детенышей для того, чтобы самка «освободилась» и вновь была готова к спариванию. Такая тактика позволяет самцам передать потомкам именно свои гены, а не гены соперников, что и способствовало закреплению инфантицида в эволюции.
Классическим примером являются львы: захватывая прайд, они убивают детенышей, рожденных от предыдущих самцов. Ранее инфантицид был зарегистрирован у некоторых представителей семейства дельфиновых (например, у афалин), но у косаток это замечено впервые. Их поведение биологи объясняют тем же половым отбором, хотя в тактике есть удивительное исключение: если не считать человека, это первое наблюдение среди животных, когда в нападении участвовал не только самец, но и его мать.
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