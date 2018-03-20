Муравьед напугал ягуара: видео
Видео снято с каноэ туристами, осматривавшими местность Пантанал в Бразилии. Это обширная заболоченная природоохранная территория, где произрастают редкие растения и обитает много животных: 1000 видов птиц, 400 видов рыб, 300 видов млекопитающих, 480 видов рептилий и более 9000 различных подвидов беспозвоночных.
Водопой — излюбленное место засады хищников. Заметив пьющего из реки гигантского муравьеда, ягуар собирается совершить бросок со спины, но не успевает: муравьед оборачивается, и охота на этом заканчивается. Ягуар дает муравьеду уйти, лишь провожая его взглядом.
Гигантский (трехпалый, большой) муравьед (лат. Myrmecophaga tridactyla) — самый крупный представитель в отряде неполнозубых: длина его тела может достигать 217 см, масса — 40 кг. Зубов у него нет, зато он обладает мощными лапами, необходимыми ему для того, чтобы разрывать термитники и раскалывать скорлупу твердых орехов.
Муравьед, ставший героем видео, не уступает ягуару в размерах, и в случае схватки мог бы сильно ранить его своими огромными когтями. Обычно ягуары нападают, пользуясь эффектом неожиданности: прыгая на жертву со спины или с боку, они хватают ее за шею, прокусывают череп или шейные позвонки.
В данном случае ягуар, спугнув муравьеда, лишился шанса на молниеносную победу. Кроме того, по словам снявших видео туристов, ягуар недавно уже расправился с более мелкой жертвой и был сыт. Верно оценив ненужный риск, он не стал долго преследовать опасную добычу и вернулся к водопою.
Посмотрите, как от ягуара спасается капибара.