Горилла ходит, как человек: видео
16-летний самец западной равнинной гориллы (лат. Gorilla gorilla gorilla) по кличке Луис, живущий в зоопарке Филадельфии, очень популярен у посетителей: в отличие от его собратьев, он часто ходит на двух ногах.
Как поясняют биологи, гориллы могут передвигаться вертикально, но такой способ перемещения в пространстве для них не очень комфортен, поэтому пользуются они им редко: например, в случае, когда их верхние конечности заняты какой-либо ношей. При первой же возможности гориллы освобождают лапы и встают на них, чтобы равномерно распределить нагрузку на позвоночник. Но Луис ходит так подолгу и с пустыми лапами. Подобный пример уже наблюдали в 2011 году: такую же походку демонстрировала горилла по кличке Амбам, жившая в британском зоопарке.
Тогда биологи предположили, что обезьяна, родившаяся в неволе, копировала поведение смотрителей, которых видела с первых дней своей жизни. У сотрудников американского зоопарка есть другое объяснение необычному выбору Луиса. Они давно заметили, что этот примат отличается крайней чистоплотностью: при любой возможности он плещется в воде, а если он пачкается, то ищет лист растения или бумаги, чтобы оттереть грязь. Ходьба на двух ногах позволяет Луису держать верхние конечности чистыми, что, в свою очередь, гарантирует чистоту его еды.
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