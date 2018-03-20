В Москве появились дикие животные
Не только в парках, но и на улицах Москвы люди стали встречать диких животных. Довольно активно и уже давно город освоили лисы. По данным на начало года, на территории Москвы включая ТиНАО обитало около 700 лисиц; за прошлый год на «горячую линию» поступило 144 обращения от граждан по поводу лис. Сообщения, в основном, были из ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, но все чаще эти звери появляются и в центре столицы. Московские свалки стали притягивать зайцев, что удивило биологов: считалось, что этот зверек из города уже давно исчез. Зайцы-беляки традиционно обитают на открытых пространствах, а выживать в столице им стало тяжело из-за того, что столичные парки стали засеивать английскими газонами. Для мелких диких животных это мертвая зона, практически асфальт. На автомобильные дороги выходят лоси, а некоторые москвичи видели в городе горностая и ласку.
Ничего хорошего в этом нет: нашествие обитателей леса в мегаполисы опасно и для них самих, и для человека. Заставить животных сменить привычный ареал обитания могут только непростые жизненные условия, например, нехватка пищи. В частности, лисы зимой охотятся на грызунов, которые прячутся под снегом, а из-за ледяной корки они не могут пробить его своими носами. Кроме того, раньше гостей из леса отпугивали бродячие собаки, жившие на улицах и в промзонах. Теперь, когда с ними начали активно бороться, дикие звери занимают их места. Однако лесные животные могут распространять опасные болезни, в том числе бешенство.
Медики напоминают: приближаться к зверям нельзя, а если они делают это сами — они, скорее всего, больны. Кроме того, животных ни в коем случае нельзя подкармливать. Это отучит их самостоятельно добывать пищу, они не смогут передать этот навык потомству и поселятся возле городских помоек уже навсегда.
Увидев в Москве дикого представителя фауны, необходимо немедленно позвонить на станцию по борьбе с болезнями животных. Номер телефона районной станции подскажут в Единой городской справочной службе по телефону
Меж тем города США сталкиваются с другой проблемой: здесь число жителей мегаполисов пополняют койоты.