Умер последний в мире самец северного белого носорога
Северный белый носорог, скончавшийся в Кении, родился в 1973 году в Республике Южный Судан, получив свое имя по месту появления на свет. Его сразу же отправили в чешский зоопарк, а в заповедник Ol Pejeta он попал в 2009 году: это был последний шанс сохранить на земле вымирающих животных.
Род белых носорогов (лат. Ceratotherium simum) включает в себя два вида, но если популяция южных белых носорогов насчитывает более 21 000 особей, то северных белых носорогов в мире на тот момент оставалось только четыре. Помимо Судана, это две самки: его внучка и дочь, а также самец по кличке Суни. Однако 34-летний Суни умер в 2014 году, не оставив потомства, а Судану на момент переезда в Кению было почти 40 лет, что почти сопоставимо со столетним возрастом у человека. Таким образом, программа размножения северных белых носорогов естественным путем в дикой природе не увенчалась успехом, и специалисты приняли решение о сборе средств на применение процедуры ЭКО.
Яйцеклетки двух оставшихся самок могут быть оплодотворены законсервированной спермой, взятой у Судана, а затем молодая здоровая самка родственного вида — южного белого носорога — займется суррогатным вынашиванием эмбрионов. Этот проект пока находится в стадии реализации.
Судан жил в кенийском заповеднике под круглосуточной охраной. В последнее время он испытывал влияние возрастных заболеваний: его мускулы атрофировались, а кости крошились. Окончательный удар нанесла инфекция, которая развивалась на его ноге с прошлого года. 19 марта смотрителям пришлось усыпить страдающего от боли «ласкового гиганта, в котором не было ни капли жестокости».
Перед тем, как сделать последнюю инъекцию, ученые смогли собрать свежий генетический материал животного. Он будет использован в программе искусственного осеменения.