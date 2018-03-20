  • Умер последний в мире самец северного белого носорога‍
    Фото: Ol Pejeta/Twitter
  • Умер последний в мире самец северного белого носорога‍
    Фото: Ol Pejeta/Twitter
  • Умер последний в мире самец северного белого носорога‍
    Фото: Ol Pejeta/Twitter
Природа

Умер последний в мире самец северного белого носорога‍

Сотрудникам кенийского заповедника пришлось усыпить 45-летнего самца северного белого носорога по кличке Судан. Дожив до преклонных лет, он уже не справлялся с вызванными возрастом проблемами.
Анастасия Баринова
20 марта 2018 в 13:32
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Северный белый носорог, скончавшийся в Кении, родился в 1973 году в Республике Южный Судан, получив свое имя по месту появления на свет. Его сразу же отправили в чешский зоопарк, а в заповедник Ol Pejeta он попал в 2009 году: это был последний шанс сохранить на земле вымирающих животных.

Род белых носорогов (лат. Ceratotherium simum) включает в себя два вида, но если популяция южных белых носорогов насчитывает более 21 000 особей, то северных белых носорогов в мире на тот момент оставалось только четыре. Помимо Судана, это две самки: его внучка и дочь, а также самец по кличке Суни. Однако 34-летний Суни умер в 2014 году, не оставив потомства, а Судану на момент переезда в Кению было почти 40 лет, что почти сопоставимо со столетним возрастом у человека. Таким образом, программа размножения северных белых носорогов естественным путем в дикой природе не увенчалась успехом, и специалисты приняли решение о сборе средств на применение процедуры ЭКО.

Яйцеклетки двух оставшихся самок могут быть оплодотворены законсервированной спермой, взятой у Судана, а затем молодая здоровая самка родственного вида — южного белого носорога — займется суррогатным вынашиванием эмбрионов. Этот проект пока находится в стадии реализации.

Судан жил в кенийском заповеднике под круглосуточной охраной. В последнее время он испытывал влияние возрастных заболеваний: его мускулы атрофировались, а кости крошились. Окончательный удар нанесла инфекция, которая развивалась на его ноге с прошлого года. 19 марта смотрителям пришлось усыпить страдающего от боли «ласкового гиганта, в котором не было ни капли жестокости».

Перед тем, как сделать последнюю инъекцию, ученые смогли собрать свежий генетический материал животного. Он будет использован в программе искусственного осеменения.

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