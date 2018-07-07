Как малыш гримпотевтис попал на видео
Во время одной из экспедиций, проводившихся Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), морской биолог Тим Шэнк (Tim Shank) дистанционно управлял глубоководным исследовательским аппаратом. Примерно на 2000-метровой глубине он обнаружил на кораллах наросты размером 14х19 мм.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что это кладка яица какого-то морского обитателя. Исследователь собрал их, поместив в лаборатории в похожую среду, и принялся наблюдать за их развитием. Несколько яиц оказались пустыми, но из одного на свет появился малыш.
Ученые сразу же определили, что он принадлежит к гримпотевтисам (лат. Grimpoteuthis). Этот род осьминогов носит неофициальное имя «Дамбо»: его мантия напоминает уши слоненка из одноименного мультфильма.
Гримпотевтисы встречаются по всему Мировому океану, однако они почти не попадаются на глаза ученым, скрываясь на глубинах 3−7 км. Благодаря лабораторному эксперименту выяснилось, что слонята-осьминоги формируются в яйце полностью: МРТ и другие исследования малыша показали, что от взрослых особей его тело отличается лишь размерами. Получить эти знания в природе невозможно.
«Меня впечатлило сложное устройство его центральной нервной системы и пропорции плавников», — заметил исследователь.
Известно, что после спаривания самки гримпотевтисов не спешат откладывать яйца — они могут долго подбирать для кладки наиболее комфортную среду.
Как и другие виды осьминогов, гримпотевтисы становятся самостоятельными с первых минут жизни. Посмотрите, как на свет появляется карибский рифовый осьминог.