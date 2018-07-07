  • Как малыш гримпотевтис попал на видео
    Фото: NOAA
  • Как малыш гримпотевтис попал на видео
    Взрослый гримпотевтис Фото: NOAA
Природа

Как малыш гримпотевтис попал на видео

Обнаружив на дне океана нечто похожее на кладку яиц, ученый поднял на поверхность несколько образцов. Вскоре из яйца появился на свет осьминог, напоминающий мультяшного слоненка Дамбо.
Анастасия Баринова
7 июля 2018 в 10:15
29661

Во время одной из экспедиций, проводившихся Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), морской биолог Тим Шэнк (Tim Shank) дистанционно управлял глубоководным исследовательским аппаратом. Примерно на 2000-метровой глубине он обнаружил на кораллах наросты размером 14х19 мм.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это кладка яица какого-то морского обитателя. Исследователь собрал их, поместив в лаборатории в похожую среду, и принялся наблюдать за их развитием. Несколько яиц оказались пустыми, но из одного на свет появился малыш.


Ученые сразу же определили, что он принадлежит к гримпотевтисам (лат. Grimpoteuthis). Этот род осьминогов носит неофициальное имя «Дамбо»: его мантия напоминает уши слоненка из одноименного мультфильма.

Гримпотевтисы встречаются по всему Мировому океану, однако они почти не попадаются на глаза ученым, скрываясь на глубинах 3−7 км. Благодаря лабораторному эксперименту выяснилось, что слонята-осьминоги формируются в яйце полностью: МРТ и другие исследования малыша показали, что от взрослых особей его тело отличается лишь размерами. Получить эти знания в природе невозможно.


«Меня впечатлило сложное устройство его центральной нервной системы и пропорции плавников», — заметил исследователь.


Известно, что после спаривания самки гримпотевтисов не спешат откладывать яйца — они могут долго подбирать для кладки наиболее комфортную среду.

Как и другие виды осьминогов, гримпотевтисы становятся самостоятельными с первых минут жизни. Посмотрите, как на свет появляется карибский рифовый осьминог.

Тоже интересно

Доспех из ракушек: как осьминог защитился от акулы

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Тоже интересно
Самый опасный осьминог
Самый опасный осьминог
Открой свою Корею
Гастрономические переулки Кореи
Гастрономические переулки Кореи