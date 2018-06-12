Травяной дракон — мастер маскировки
Группа энтомологов из исследовательского проекта Mantis отправилась в экспедицию, организованную при поддержке Национального географического общества. Ученые работали в Атлантическом лесу — экологическом регионе, лежащем вдоль побережья юго-восточной Бразилии.
Их интересовали живущие здесь богомолы — настоящие мастера камуфляжа; они используют защитную окраску и для охоты, и для того, чтобы избежать опасностей. Многие виды часто попадают в поле зрения человека, но есть и «неуловимые» виды.
В числе последних — Stenophylla cornigera, известный лишь по музейным коллекциям. Участники экспедиции в первую очередь хотели понаблюдать за этим редким насекомым, но почти не верили в удачу. Как оказалось, напрасно: однажды ночью ученые заметили сразу двух Stenophylla cornigera, занятых охотой.
Stenophylla cornigera умело прячется среди ветвей и листьев, сливаясь с растениями. Рассмотреть его непросто даже при свете дня, а уж ночью, выходя на охоту, он и вовсе сливается с окружающим пейзажем. «Мы не поверили своим глазам», — говорит руководитель проекта Леонардо Ланна (Leonardo Lanna).
Ученые полагают, что Stenophylla cornigera относится к редким видам, и в будущем этих насекомых станет еще меньше: вырубка лесов и изменение климата оставляют им мало шансов на выживание.
Посмотрите, как паук притворяется листом дерева.