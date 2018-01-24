14 медведей на заднем дворе: история необычной семьи
В 1926 году норвежец по фамилии Йонсен (Johnsen) оказался в США вместе с бродячим цирком. Там он сменил свое имя, став Джонни Уэлдом (Johnny Welde), женился, и вместе с новой семьей стал заботиться о медведях, которых он поселил на заднем дворе своего ранчо во Флориде. Эта инициатива привлекла внимание: кто-то хотел посмотреть на диких зверей в безопасной обстановке, а представители шоу-бизнеса стали обращаться к Джонни с просьбой предоставить медведей для съемок.
В 2017 году на ранчо под названием Bearadise (с англ. от bear — медведь, и paradise — рай) содержатся 14 медведей. Еще недавно уходом и дрессировкой занимался 60-летний Джонни III (все потомки Джонни I по мужской линии получали одинаковое имя), а после его смерти дело продолжает 27-летний Джонни IV вместе со своей матерью Моникой.
Как и 90 лет назад, звери живут на просторном заднем дворе сельского дома. Многолетний опыт позволяет семье Уэлд обеспечивать им все необходимые условия: медведи получают сбалансированный корм, имеют возможность бегать, играть и плавать. Продолжая традицию, животные снимаются в фильмах и телепрограммах, и иногда на ранчо пускают туристов.
Моника, ставшая частью семьи Уэлд 37 лет назад, рассказала, что медведи обеспечили ей несколько шрамов, но «это естественно: они крупные и сильные животные». По ее словам, все раны были получены случайно и по неосторожности, а в целом «наше ежедневное взаимодействие с медведями — это общение, любовь и ласки».
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