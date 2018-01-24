Тупорылая акула спасается от бегемотов: видео
Группа посетителей Национального парка Крюгера отправилась на экскурсию в его водную часть, чтобы увидеть крокодилов и бегемотов в их естественной среде обитания. Им повезло даже больше: к стаду бегемотов приплыла тупорылая акула.
Тупорылые, или серые бычьи акулы (лат. Carcharhinus leucas) встречаются в прибрежных в тропических и субтропических водах на глубине до 152 метров. В среднем их длина составляет три метра. Они являются опасными хищниками, охотясь и на рыб, и на более крупных животных, таких как дельфины и черепахи. Бычья акула чаще всего нападает в мутной воде: жертва не успевает ее заметить.
В свою очередь бегемоты, проводя большую часть времени в воде, здесь же и испражняются. Органика привлекает множество рыб, а к ним тянутся акулы. Но при наличии большого скопления бегемотов вода становится слишком мутной, что не позволило акуле, попавшей на видео, поймать добычу. Вместо этого она врезалась прямо в отдыхающих бегемотов. Животные разозлились и попытались ее ударить, но акула оказалась быстрее и вовремя сумела покинуть опасное для нее место.
Посмотрите, как бегемоты прогоняют крокодила.