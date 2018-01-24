У браконьеров изъяли шесть малых панд: видео
Малые панды (лат. Ailurus fulgens) относятся к уязвимым видам. Точно определить их численность ученым не удается: звери ведут скрытный образ жизни, и приблизительные оценки делаются на основе данных о плотности популяции на отдельных участках. Но даже по самым оптимистичным подсчетам, на планете обитает около 10 000 особей.
Ареал этих животных сокращается из-за вырубки лесов, вдобавок им угрожают охотники. На территории Индии и юго-западе Китая из красивого меха малой панды изготавливают одежду, а в некоторых регионах Индии и Непала их держат в качестве домашних питомцев. Спрос побуждает браконьеров ловить этих редких животных.
Недавно правоохранителям на границе Лаоса с Китаем удалось обнаружить клетки, в которых содержалось шесть малых панд, причем половина зверей страдала от истощения и болезней. Волонтеры из фонда Free the Bears, куда поступили освобожденные звери, не смогли выходить трех зверей. Тем не менее, экологи отмечают, что факт спасения шести живых малых панд — важное достижение. До этого времени удавалось изымать у браконьров лишь шкуры уже убитых животных, и только один раз было спасено несколько живых особей.
Специалисты также говорят, что держать малых панд в качестве домашних питомцев бессмысленно и обременительно: эти звери дружелюбны только в юности, а затем становятся агрессивными. Кроме того, им требуется тщательный уход: малые панды ежедневно съедают пищу объемом около четверти своей массы, а объем их фекалий за неделю превышает их собственный вес. В условиях неволи, за исключением зоопарков, где за ними ухаживают профессионалы, малые панды подвержены болезням и нередко умирают.
Кстати: узнайте, почему большая и малая панды не ссорятся.