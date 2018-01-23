На Аляске произошло мощное землетрясение
В ночь на 23 января у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,9. Его очаг залегал на глубине 25 км к юго-востоку от американского города Кадьяк. Здесь незамедлительно началась эвакуация.
Рассмотрев возможные последствия, специалисты пришли к выводу о вероятности цунами настолько крупного, что в опасности также оказались бы жители канадской провинции Британская Колумбия. Уровень угрозы жизни и имуществу был оценен как «чрезвычайно высокий». Всем живущим вблизи побережья людям было рекомендовано покинуть дома и удалиться на расстояние не менее мили (1,6 км) от берега, а лучше всего при этом — подняться на возвышенности.
Отдельное предупреждение было выпущено для расположенных южнее штатов США: Орегона, Калифорнии и Вашингтона. Здесь людей попросили собрать вещи первой необходимости и ждать сигнала к эвакуации, если она потребуется.
К счастью, события развивались по наиболее благоприятному сценарию: к настоящему времени стало известно о том, что угроза цунами отменена. Высота волн, поднятых подводным землетрясением, не превысила 30 см.
Узнайте, где может произойти новое мощное землетрясение.