Природа

Зачем «мухам-бодибилдерам» такие лапки: необычное открытие

Ecdyonurus mayfly — крошечное водное насекомое, которое в шутку называют «мускулистой мушкой». Ученые раскрыли секрет того, как эти удивительные создания удерживаются на камнях даже во время бурного течения.
Популярная Механика
23 января 2018 в 14:10
  • Зачем «мухам-бодибилдерам» такие лапки: необычное открытие
    Фото: Bernard DUPONT/Flickr.com

Забавное прозвище Ecdyonurus mayfly получили из-за своих мощных конечностей. По результатам исследования выяснилось, что внушительные лапки на самом деле играют роль… крыльев.

Эти крошечные (1 см в длину) насекомые обитают в быстрых горных речках, а точнее — в водорослях, которые покрывают скалистое русло. Вместо того, чтобы прятаться от бурного течения, они специально выползают на камни, чтобы встретить его.

Все дело в передних конечностях: они напоминают по форме перевернутое крыло самолета. Это означает, что вода, обтекая лапку, прижимает ее к земле, подобно заднему крылу гоночного автомобиля — именно так насекомым и удается удерживаться на скалах. Свое исследование ученые представили на ежегодном собрании Society for Integrative and Comparative Biology.

Видеоролики с экспериментами в текущей воде и аэродинамической трубе с моделью трехмерной лапки насекомого также показали, что мушки при необходимости лишь наклоняют ноги под определенным углом, что усиливает прижимную силу, поэтому они буквально приклеиваются к скале.

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