Зачем «мухам-бодибилдерам» такие лапки: необычное открытие
Забавное прозвище Ecdyonurus mayfly получили из-за своих мощных конечностей. По результатам исследования выяснилось, что внушительные лапки на самом деле играют роль… крыльев.
Эти крошечные (1 см в длину) насекомые обитают в быстрых горных речках, а точнее — в водорослях, которые покрывают скалистое русло. Вместо того, чтобы прятаться от бурного течения, они специально выползают на камни, чтобы встретить его.
Все дело в передних конечностях: они напоминают по форме перевернутое крыло самолета. Это означает, что вода, обтекая лапку, прижимает ее к земле, подобно заднему крылу гоночного автомобиля — именно так насекомым и удается удерживаться на скалах. Свое исследование ученые представили на ежегодном собрании Society for Integrative and Comparative Biology.
Видеоролики с экспериментами в текущей воде и аэродинамической трубе с моделью трехмерной лапки насекомого также показали, что мушки при необходимости лишь наклоняют ноги под определенным углом, что усиливает прижимную силу, поэтому они буквально приклеиваются к скале.