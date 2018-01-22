Индейки были одомашнены для поклонения
Дикие индейки (лат. Meleagris gallopavo) водятся в Северной Америке и являются родоначальницами домашних, которых едят люди по всему миру. Однако первые прирученные человеком индейки в котел не отправлялись: к такому выводу пришла группа ученых из США и Мексики.
Для исследования были взяты останки 55 индеек, найденные в Мезоамерике и датированные возрастом от 300 до 1500 лет до н.э. Некоторые из этих останков были обнаружены археологами в храмах или в могилах по соседству с людьми. Это позволяет говорить о том, что птицы использовались как проводники в загробный мир, что вполне соотносится с ацтекской мифологией.
Из древних манускриптов — например, мезоамериканского кодекса Борджиа — известно, что форму индейки принимал бог Чальчиутотолин (аст. Chalchiuhtotolin) в случаях, когда хотел наказать или поощрить своих последователей.
При наличии такого верования держать дома индейку и заботиться о ней означает воздавать почести божеству. Проведя изотопный анализ костей, ученые установили характер питания птиц: некоторые получали корм из рук человека, тогда как другие питались дикими растениями и насекомыми. Кроме того, многие птицы имели невысокое генетическое разнообразие, то есть размножались в стесненных условиях с малым выбором. По всей видимости, в эпоху ацтеков одомашнивание только началось, и часть птиц, необходимых для ритуальных целей, уже жила в домах, но другая часть все еще отлавливалась в лесу.
Ученые также напоминают, что мясной рацион в доколумбовых обществах Америки состоял из оленины и крольчатины, а индейка с ее яркими перьями прекрасно годилась на роль мифологического символа. И даже когда люди распробовали ее мясо на вкус, они еще долго использовали его в первую очередь в медицинских целях: оно прекрасно усваивается, полезно для пищеварения и укрепляет иммунитет.
Посмотрите, как индейки провожают в последний путь кошку.