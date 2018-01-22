Двое подростков убили полмиллиона пчел в США
Владельцы пчеловодческого хозяйства Wild Hill Honey после Рождества отправились к своим ульям, чтобы в очередной раз проверить условия зимовки пчел. В это время года насекомые не спят, но их активность падает, жизненные процессы замедляются, а потребность в пище снижается. Вся энергия расходуется на выработку и поддержание температуры — для этого с наступлением холодов они собираются в кучу, которую пчеловоды называют «клубом».
Пчеловодам важно убедиться, что в помещении, где установлены ульи, не проникает сырость: от того, насколько комфортными были условия, зависит урожай в новом сезоне. Однако пчелы с фермы Wild Hill Honey не пережили эту зиму: владельцы обнаружили ульи разбросанными среди сугробов. Ничего не было украдено, но все внутри сарая было сломано, а пчелы погибли. Ущерб оценивается в 50 000 — 60 000 долларов США, и владельцы оказались в тяжелой ситуации: страховка не покрывала акт вандализма, поскольку ни страховая компания, ни ее клиенты не рассматривали это как возможную угрозу.
Wild Hill Honey открыли сбор средств в интернете, и неравнодушные люди уже перечислили на счет компании почти всю необходимую сумму. Однако проблема не исчерпывается только деньгами: в наши дни пчелы становятся все более малочисленными. Насекомые гибнут от разных причин. Пчелы выполняют важнейшую роль в экосистеме, опыляя 80% растений, которые, в свою очередь, составляют треть рациона населения планеты.
Виновники в уничтожении пчел из хозяйства Wild Hill Honey были найдены быстро; ими оказались два живущих неподалеку мальчика возрастом 12 и 13 лет. В случае, если подобный акт вандализма совершил бы взрослый, он мог бы провести 10 лет в тюрьме и выплатить штраф в размере до 10 000 долларов США. Однако в отношении несовершеннолетних меры должны быть смягчены, и сейчас власти ищут законные, но эффективные меры воздействия на детей, причинивших природе столь серьезный ущерб. Узнайте, как в другом штате США пчелы были убиты по ошибке.