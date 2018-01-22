Откуда в Антарктиде водопад: видео
Кажется, что Антарктида — бесконечная заснеженная пустыня, однако здесь есть вода в жидком состоянии. Найти ее можно глубоко под ледяным щитом (озеро Восток) и даже на его поверхности.
В декабре, когда солнце начинает по-летнему припекать, вода из тающих ледников стекает в низины. Она питает, например, крупнейшую реку континента — Оникс. Ее 30-километровое русло проходит по каменистым долинам и наполняется водой лишь на пару месяцев, с декабря по февраль.
Кроме Оникса, летом по Антарктиде течет множество других ручьев и рек, которые впадают в пруды или водопадами обрушиваются с утесов. К 2017 году ученые обнаружили на леднике Нансена около 700 ранее не описанных водоемов, включая огромные запруды длиной до 80 км и колоссальный водопад шириной в 130 метров.
Согласно выводам ученых, потоки талой воды могут преодолевать до 120 км по ледяной пустыне. Тут сказываются особенности рельефа: центр материка несколько выше, чем его побережье. Это способствует движению воды и льда из сердца Антарктиды на север, к океану.
Казалось бы: все эти водоемы должны ускорять таяние Антарктиды. Однако, анализируя снимки с самолетов (от современных до архивных, вплоть 1947 года) и спутников (до 1973-го), ученые заметили, что некоторые из водоемов регулярно образуются из года в год. Отсюда — гипотеза: сеть рек обеспечивает отток воды в океан и играет роль дренажной системы, не позволяя талой воде скапливаться в одном месте и разрушать ледник. Впрочем, глобальное потепление может ускорить темп таяния и нарушить баланс этой природной системы. Мир уже знаком с тем, как перемены климата увеличивают темп таяния льдов. Пример тому — шельфовый ледник Ларсен, потерявший десятки тысяч квадратных километров льдов всего за полвека.
Прочтите о кровавом водопаде в Антарктиде.