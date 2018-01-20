Природа

Калининградский зоопарк выбирает имя для жирафенка

Калининградский зоопарк проодит конкурс на лучшую кличку для одного из своих обитателей.
Калининградский зоопарк
20 января 2018 в 20:52
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  • Калининградский зоопарк выбирает имя для жирафенка
    Фото: Калининградский зоопарк

Предложить свой вариант посетители могут двумя способами: опустить записку с именем в специальный бокс в павильоне «Слон. Жирафы» или сделать рисунок или поделку и передать ее вахтеру зоопарка.

Итоги подведут 14 февраля, когда жирафёнку исполнится ровно 3 месяца. Победителя выберут зоологи отдела «Тропические животные и приматы», которые ухаживают за жирафами. Выбранная кличка станет официальным именем животного и будет вписана в его паспорт. Также под этим именем жирафёнок будет занесен в международную информационную базу ZIMS, где содержится информация о миллионах животных, живущих в зоопарках по всему миру.

  • Калининградский зоопарк выбирает имя для жирафенка
    Фото: Калининградский зоопарк

Победитель конкурса получит подарок и 5 пригласительных билетов на два лица на посещение зоопарка. Авторы трёх самых интересных творческих работ получат специальные призы.

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