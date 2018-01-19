Экстремальное хобби: австралиец гладит акул
В водах Мирового океана широко распространены шелковые акулы (лат. Carcharhinus falciformis). Свое имя рыбы получили из-за своей гладкой чешуи. Максимальная зарегистрированная длина шелковой акулы — 3,3 м, максимальный вес — 346 кг. Эти хищники питаются рыбами и головоногими моллюсками. Крупные размеры и острые зубы делают их потенциально опасными для человека: известны случаи агрессивного поведения по отношению к дайверам. Тем не менее, нападения редки, поскольку эти акулы обитают в открытом океане.
Даже при встрече с людьми шелковая акула не причинит вреда — во всяком случае, в этом уверен житель Австралии по имени Роб. Отправившись в очередной раз на рыбалку, он нырнул к стае акул, пока его друзья подкармливали хищников рыбой.
«Необходимости лезть в воду не было, но я все равно прыгнул: это весело», — рассказал Роб журналистам. По его словам, он забавляется так с пяти лет и по опыту знает: без причины шелковые акулы на людей не нападают. Комментируя видео, местный Департамент рыболовства все же советует не повторять этого — ни прикармливать акул, ни тем более плавать с ними. Редакция nat-geo.ru присоединяется к этому совету.
Узнайте, какие факторы провоцируют хищную рыбу на агрессию по отношению к человеку.