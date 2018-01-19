Секрет краба-боксера: видео
Большинство крабов собирают пищу своими клешнями, но крабы-боксеры пошли по иному пути: они выбрали мутуализм (от лат. mutual «взаимный»): так в природе называется форма сожительства разных организмов, одинаково полезная обеим сторонам. Поиском и захватом добычи вместо крабов занимаются актинии, которых Lybia удерживают в клешнях.
Lybia используют только три вида актиний (отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов). Охотясь, краб замирает, сливаясь с окружающим фоном. Когда мимо проплывает добыча, он хватает ее своими необычными клешнями, и каждое из животных приступает к трапезе. Без актиний «боксер» будет обречен на голодную смерть: его клешни слишком нежные, добывать пищу с их помощью он не способен.
Помимо добычи пищи, актинии помогают крабу защищаться от врагов: все виды, которые живут на клешнях «боксера», являются ядовитыми. Однако в случае, если подходящую актинию краб найти не может — он использует обломки кораллов или губки. В свою очередь, стрекающие этих видов уже разучились охотиться самостоятельно — им обязательно требуется, чтобы кто-то перемещал и направлял их.
Ученые задумались, как крабу удается найти сразу две нужные актинии. По результатам наблюдений выяснилось, что они успешно клонируют стрекающих, разрывая их пополам. Для полипов это не является концом жизни: они способны регенерировать свое тело. А в тех местах, где обитает мало стрекающих, «боксеры» воруют их друг у друга. Чаще всего этим занимаются юные крабы, которые еще не успели обзавестись «помощником».
Посмотрите, как путешествует армия крабов.