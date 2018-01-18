  • Прибавление в семействе обыкновенных игрунок в Новосибирском зоопарке
    Фото: Новосибирский зоопарк
  • Прибавление в семействе обыкновенных игрунок в Новосибирском зоопарке
    Фото: Новосибирский зоопарк
  • Прибавление в семействе обыкновенных игрунок в Новосибирском зоопарке
    Фото: Новосибирский зоопарк
Природа

Прибавление в семействе обыкновенных игрунок в Новосибирском зоопарке

Одна из самок обыкновенных игрунок в Новосибирском зоопарке стала мамой очаровательной двойни.
Новосибирский зоопарк
18 января 2018 в 12:44

Первые несколько дней детеныши все время были с мамой. Вернее, на маме. Через 6−7 дней к заботам подключились остальные члены семейства. Папа забирает малышей, носит на себе, иногда позволяет понянчиться другим родственникам. Двойню отдают маме, когда приходит время кормления.

Вес новорожденной обыкновенной игрунки составляет примерно 25−35 г. Биологи зоопарка наблюдают за тем, как растут детеныши. По их оценке, малыши хорошо прибавляют в весе и развиваются. Период младенчества у обыкновенных игрунок длится до трех месяцев. Затем они становятся более самостоятельными.

Первая пара обыкновенных игрунок появилась в Новосибирском зоопарке в 1988 году.

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Фото: Новосибирский зоопарк

Узнайте о трудностях отцовства, с которыми сталкиваются самцы игрунок: они настолько трудно переживают беременность их самок, что могут поправиться на 20%.

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