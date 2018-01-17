Почему белки больше не могут «путешествовать из Лиссабона в Москву»
Исследование, посвященное состоянию лесов на планете, провели биологи из Университета Плимута. Ученые изучили образцы пыльцы, собранные в тысяче разных участков по всей Европе. Выяснилось, что 11 000 лет назад 60% территории современной Европы покрывали леса. В течение нескольких следующих эпох лесные массивы продолжали распространяться по планете, и 6 000 лет назад они занимали уже 80% площади. Если бы ситуация не менялась, то сегодня «белка могла путешествовать по деревьям из Лиссабона в Москву, не касаясь земли», — отмечают исследователи.
Но, начиная с периода неолита, человек осваивал новые методы ведения сельского хозяйства и все активнее использовал древесное топливо. В результате год от года лесов становилось все меньше, и теперь в Европе растет в два раза меньше деревьев, чем 6 000 лет назад.
«Оголенные» участки распределяются неравномерно: лучшая ситуация — в Скандинавии (за исключением Исландии, где леса были почти полностью вырублены за последнюю 1000 лет с небольшим), а наибольшие потери понесли западные и прибрежные регионы, включая Великобританию и Ирландию, где для лесов осталось лишь менее 10% земли. Единственным положительным аспектом можно считать тот факт, что «некоторые из наших самых ценных мест обитания возникли благодаря освобождению пространства от деревьев».
Специалисты подчеркивают, что негативное влияние человека на экологию не является тенденцией современности: оно началось многие тысячелетия назад. 20% лесов Англии исчезли к концу бронзового века 3000 лет назад. Напротив: именно сейчас у планеты есть шанс если не полностью восстановить лесные массивы, то по крайней мере их часть. В мире появляется все больше экологических инициатив, методы строительства становятся более щадящими, а новые виды топлива позволяют отказаться от использования древесины в этих целях. Узнайте, в какой стране растет больше всего деревьев.