На Мадагаскаре найден новый вид лемуров
Лемуры — древняя группа млекопитающих, которые ныне сохранились только на Мадагаскаре, Коморских островах и в юго-восточной Азии. Среди этих приматов выделяется около 100 видов. Недавно ученые описали еще один вид крысиных лемуров, получивший название Cheirogaleus grovesi.
Это существо в длину составляет всего 17 сантиметров, имеет пышный 28-сантиметровый хвост, бурый окрас и милое белое пятно на носу. Как и у всех других лемуров, у Cheirogaleus grovesi — очаровательные черные глаза и маленькие цепкие пальцы.
Представители нового вида были обнаружены в двух национальных парках — Раномафане и Андригитре, что на юго-востоке Мадагаскара. Cheirogaleus grovesi живут в дождевых лесах и питаются в основном фруктами.
Новый вид получил название в честь известного британско-австралийского приматолога Колина Гровза (Colin Groves). Ученый, ушедший из жизни 30 ноября 2017 года, за долгую карьеру описал более 50 видов. В том числе — несколько крысиных лемуров в 1999 году, когда считалось, что род состоит всего из двух видов. Теперь род насчитывает восемь видов.
Отмечается, что хотя лемуры одного рода (в том числе такого, как Cheirogaleus) могут быть очень похожи друг на друга, достижения в молекулярном анализе ДНК позволяют ученым выделять новые виды.
Так произошло и с Cheirogaleus grovesi: специалисты собрали образцы ДНК нескольких лемуров, аккуратно пойманных (и затем отпущенных) в дождевом лесу, и сравнили данные с образцами, полученными от уже описанных видов в 2014 и 2015 годах.
Ученые предполагают, что в ближайшие годы можно ожидать открытия и других новых видов лемуров.
Исследование было опубликовано в журнале Primate Conservation.